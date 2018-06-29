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Путин обсудил по телефону с Лукашенко отношения двух стран и график предстоящих контактов

Политика
29 июня, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Ранее лидеры подтвердили общий настрой на укрепление и расширение стратегического партнерства между Россией и Белоруссией

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президенты РФ и Белоруссии - Владимир Путин и Александр Лукашенко - в пятницу обсудили по телефону двусторонние отношения и график предстоящих контактов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"[В ходе телефонного разговора лидеров] затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых на состоявшемся в Минске 19 июня 2018 года заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. Обсужден также график предстоящих контактов", - говорится в сообщении.

19 июня по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Путин и Лукашенко подписали совместное заявление, в котором, в частности, был подтвержден общий настрой на укрепление и расширение стратегического партнерства между Россией и Белоруссией.

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