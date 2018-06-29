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Замглавы МИД РФ: продление антироссийских санкций ЕС вызывает сожаление

Политика
29 июня, 11:42 UTC+3

Ранее на саммите Европейского союза было принято политическое решение о продлении ограничений на полгода

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Москва сожалеет в связи с решением ЕС продлить антироссийские санкции. Об этом заявил в беседе с ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

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"Можно только сожалеть об этом", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее на саммите Европейского союза в Брюсселе было принято политическое решение о продлении на полгода секторальных санкций против России, срок действия которых истекает 31 июля.

Секторальные санкции были введены 1 августа 2014 года. Они включают запрет на поставки в Россию и вывоз из России вооружения и "связанных с ним материалов", поставки "товаров и технологий двойного назначения", а также предоставление инновационных технологий для нефтедобывающей промышленности. Помимо секторальных санкций ЕС в течение 2014 года ввел запретительные меры в отношении Крыма и Севастополя (продлеваются раз в год) и визовые ограничения против российских граждан (продлеваются раз в полгода).

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