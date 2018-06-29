Патрушев обвинил США в противодействии формированию многополярного мира

ДУРБАН /ЮАР/, 29 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил страны Запада и США в попытках противостоять формированию многополярного мира. Об этом он заявил на встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"Западники во главе с США настойчиво проводят тезис о том, что отход от так называемого либерального миропорядка равнозначен погружению в хаос, - подчеркнул секретарь Совбеза России. - В ход идут различные способы давления: экономическое, информационно-психологическое и военно-политическое".

"Формирование более справедливого полицентричного мироустройства проходит крайне непросто, - констатировал он. - Этот объективный процесс наталкивается на активное противодействие со стороны тех, кто стремится сохранить свое доминирование в мире".