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Патрушев обвинил США в противодействии формированию многополярного мира

Политика
29 июня, 11:44 UTC+3 /ЮАР/ 29, июня. /ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ добавил, что страны Запада и США для этого используют экономические, информационно-психологические и военно-политические способы давления

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

© Александр Щербак/ТАСС

ДУРБАН /ЮАР/, 29 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил страны Запада и США в попытках противостоять формированию многополярного мира. Об этом он заявил на встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"Западники во главе с США настойчиво проводят тезис о том, что отход от так называемого либерального миропорядка равнозначен погружению в хаос, - подчеркнул секретарь Совбеза России. - В ход идут различные способы давления: экономическое, информационно-психологическое и военно-политическое".

"Формирование более справедливого полицентричного мироустройства проходит крайне непросто, - констатировал он. - Этот объективный процесс наталкивается на активное противодействие со стороны тех, кто стремится сохранить свое доминирование в мире".

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