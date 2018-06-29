Дата проведения саммита в нормандском формате пока не определена

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Даты саммита "нормандской четверки" (Россия, Украина, ФРГ Франция) еще нет, такая встреча должна быть хорошо подготовлена. Об этом заявил в пятницу в беседе с ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Саммит должен быть хорошо подготовлен. Поэтому пока никаких дат назвать нельзя, это было бы неправильно, - отметил дипломат. - Работа Контактной группы в Минске продолжается, хотелось бы, чтобы результативность этого формата повысилась".

"Будем работать", - добавил Карасин.

11 июня в Берлине прошла министерская встреча "нормандской четверки". Как заявил по итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров, встреча оказалась очень полезной, хотя всех проблем решить не удалось. При этом он подчеркнул, что министры "в очередной раз посмотрели на всю ситуацию - и в сфере безопасности, в сфере политических реформ, в сфере экономики, гуманитарных проблем".