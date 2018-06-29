Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дата проведения саммита в нормандском формате пока не определена

Политика
29 июня, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин отметил, что такой саммит необходимо хорошо подготовить

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Даты саммита "нормандской четверки" (Россия, Украина, ФРГ Франция) еще нет, такая встреча должна быть хорошо подготовлена. Об этом заявил в пятницу в беседе с ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Саммит должен быть хорошо подготовлен. Поэтому пока никаких дат назвать нельзя, это было бы неправильно, - отметил дипломат. - Работа Контактной группы в Минске продолжается, хотелось бы, чтобы результативность этого формата повысилась".

"Будем работать", - добавил Карасин.

11 июня в Берлине прошла министерская встреча "нормандской четверки". Как заявил по итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров, встреча оказалась очень полезной, хотя всех проблем решить не удалось. При этом он подчеркнул, что министры "в очередной раз посмотрели на всю ситуацию - и в сфере безопасности, в сфере политических реформ, в сфере экономики, гуманитарных проблем".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Карасин, Григорий Борисович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Франция Украина Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля в России уложится в план и не превысит 4%
3
Реализация проекта Литвы "Миссия Сибирь" на территории России приостанавливается
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
В Кремле заявили, что рады видеть любого иностранного лидера на ЧМ
7
Саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости