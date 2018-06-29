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Замглавы МИД РФ обсудил с постпредами СБ ООН вопросы полного разгрома террористов в Сирии

Политика
29 июня, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В ведомстве уточнили, что в ходе встречи был сделан акцент на "активизации ведомого самими сирийцами политического процесса под эгидой ООН"

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Страны, входящие в состав Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция), условились продолжать контакты по вопросам окончательного разгрома террористов в Сирии. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ по итогам встречи 28 июня в Нью-Йорке заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина с постпредами этих государств.

"Были рассмотрены задачи нахождения согласованных решений по политическому урегулированию острых конфликтов в мире, - отметили в российском дипведомстве. - В данном ключе была подробно обсуждена обстановка в Сирии с акцентом на важность окончательного разгрома террористов в САР и активизации ведомого самими сирийцами политического процесса под эгидой ООН".

"Условлено продолжить поддерживать интенсивный диалог между постоянными членами СБ ООН в интересах выхода на устойчивые развязки международных и региональных кризисов", - подчеркнули на Смоленской площади.

Как ранее заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, война с террористическими группировками в Сирии будет продолжаться.

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Вершинин, Сергей Васильевич
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