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Парламентарии США 2 июля встретятся с губернатором Санкт-Петербурга

Политика
29 июня, 11:59 дата обновления: 29 июня, 12:18 UTC+3

В делегацию США вошли пять сенаторов и один член Палаты представителей Конгресса

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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

© Виталий Невар/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Делегация парламентариев США, в которую вошли пять сенаторов и один член Палаты представителей Конгресса, 2 июля встретится с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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"2 июля в 09:30 в Смольном состоится протокольная встреча губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с делегацией Сената США во главе с сенатором от штата Алабама, председателем комитета Конгресса по ассигнованиям Ричардом Шелби", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во встрече примет участие председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Американскую сторону представляют сенатор от штата Южная Дакота, председатель Комитета по торговле, науке и транспорту Джон Тьюн, сенатор от штата Канзас Джерри Моран, от штата Северная Дакота Джон Хойвен, от штата Монтана Стивен Дейнз, от штата Луизиана Джон Кеннеди и член Палаты Представителей от штата Техас Кей Грэнджер.

 

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