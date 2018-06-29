Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кандидат от "Коммунистов России" подал документы о выдвижении на пост мэра Москвы

Политика
29 июня, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Ярослав Сидоров является зампредседателем ЦК партии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Заместитель председателя ЦК партии "Коммунисты России" Ярослав Сидоров

Заместитель председателя ЦК партии "Коммунисты России" Ярослав Сидоров

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Зампредседателя ЦК партии "Коммунисты России" Ярослав Сидоров подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы от московского городского отделения партии. Об этом сообщил в пятницу ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Сидоров Ярослав Северович, 1968 г. р., первый секретарь комитета, член политической партии "Коммунистическая партия коммунисты России", член политбюро ЦК указанной партии, выдвинут московским городским отделением указанной партии", - сказал Реут.

Ранее 30 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника.

Каждому кандидату для регистрации кандидатом необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля в России уложится в план и не превысит 4%
3
Реализация проекта Литвы "Миссия Сибирь" на территории России приостанавливается
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
В Кремле заявили, что рады видеть любого иностранного лидера на ЧМ
7
Саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости