Кандидат от "Коммунистов России" подал документы о выдвижении на пост мэра Москвы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Зампредседателя ЦК партии "Коммунисты России" Ярослав Сидоров подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы от московского городского отделения партии. Об этом сообщил в пятницу ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Сидоров Ярослав Северович, 1968 г. р., первый секретарь комитета, член политической партии "Коммунистическая партия коммунисты России", член политбюро ЦК указанной партии, выдвинут московским городским отделением указанной партии", - сказал Реут.

Ранее 30 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника.

Каждому кандидату для регистрации кандидатом необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.