Песков: Путину и Трампу на встрече предстоит серьезный разговор по непростым вопросам

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки 16 июля обсудят целый ряд очень непростых вопросов. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, к саммиту в Хельсинки идет "серьезная подготовка". "Встречу многие ждут, предстоит очень серьезный разговор по очень непростым вопросам", - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в Кремле ощущение, что Трамп в ходе предстоящих переговоров в Хельсинки готов предпринять определенные шаги к сближению двух стран, несмотря на риски усиления критики на внутриполитической арене, Песков напомнил, что "президент Путин с самого начала говорил, что Россия заинтересована и готова развивать отношения и идти по пути нормализации отношений с США в той степени, в которой это готовы делать наши американские визави".

Путин на встрече с Трампом будет готов заявить о невмешательстве России в выборы в США, если тема будет поднята американской стороной, заявил Песков.

"Если эта тема будет подниматься со стороны президента США, то, безусловно, российский президент будет готов еще раз повторить, что Россия не имела и не могла иметь никакого отношения к тому, вокруг чего разворачиваются такие инсинуации", - сказал представитель Кремля.

Ранее в ходе состоявшейся 27 июня в Кремле встречи президента Путина с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном тема якобы имевшего место вмешательства РФ в американские выборы вновь поднималась. Как рассказал по итогам этой беседы помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия в инициативном порядке подняла этот вопрос и глава государства вновь заявил о невмешательстве властей РФ в электоральный процесс в США.

Песков не уточнил подробности графика Путина в рамках саммита 16 июля. "Пока рано об этом говорить, идет согласование", - отметил пресс-секретарь.

Пресс-секретарь президента объяснил, что Хельсинки выбран местом встречи президентов из-за логистических соображений.

"Наверное, это место больше устраивало обе стороны логистически", - сказал представитель Кремля журналистам.