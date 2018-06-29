Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: Путину и Трампу на встрече предстоит серьезный разговор по непростым вопросам

Политика
29 июня, 12:31 дата обновления: 29 июня, 12:40 UTC+3

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что президент готов заявить о невмешательстве Москвы в выборы в США, если тема будет поднята американской стороной

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки 16 июля обсудят целый ряд очень непростых вопросов. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Смотрите также

CNN: Трамп надеется заключить с Путиным сделку по Сирии для вывода из страны войск США

Трамп ожидает, что встреча с Путиным укрепит мир и безопасность на всей планете

Эксперты: выбор места саммита РФ - США определили нейтралитет и символизм Хельсинки

По его словам, к саммиту в Хельсинки идет "серьезная подготовка". "Встречу многие ждут, предстоит очень серьезный разговор по очень непростым вопросам", - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в Кремле ощущение, что Трамп в ходе предстоящих переговоров в Хельсинки готов предпринять определенные шаги к сближению двух стран, несмотря на риски усиления критики на внутриполитической арене, Песков напомнил, что "президент Путин с самого начала говорил, что Россия заинтересована и готова развивать отношения и идти по пути нормализации отношений с США в той степени, в которой это готовы делать наши американские визави".

Путин на встрече с Трампом будет готов заявить о невмешательстве России в выборы в США, если тема будет поднята американской стороной, заявил Песков.

"Если эта тема будет подниматься со стороны президента США, то, безусловно, российский президент будет готов еще раз повторить, что Россия не имела и не могла иметь никакого отношения к тому, вокруг чего разворачиваются такие инсинуации", - сказал представитель Кремля.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин

Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

Ранее в ходе состоявшейся 27 июня в Кремле встречи президента Путина с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном тема якобы имевшего место вмешательства РФ в американские выборы вновь поднималась. Как рассказал по итогам этой беседы помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия в инициативном порядке подняла этот вопрос и глава государства вновь заявил о невмешательстве властей РФ в электоральный процесс в США.

Песков не уточнил подробности графика Путина в рамках саммита 16 июля. "Пока рано об этом говорить, идет согласование", - отметил пресс-секретарь.

Пресс-секретарь президента объяснил, что Хельсинки выбран местом встречи президентов из-за логистических соображений.

"Наверное, это место больше устраивало обе стороны логистически", - сказал представитель Кремля журналистам.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Персоны
Болтон, Джон Трамп, Дональд Ушаков, Юрий Викторович Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля в России уложится в план и не превысит 4%
3
Реализация проекта Литвы "Миссия Сибирь" на территории России приостанавливается
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
В Кремле заявили, что рады видеть любого иностранного лидера на ЧМ
7
Саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости