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Песков назвал возможное вступление Македонии в НАТО суверенным делом этой страны

Политика
29 июня, 12:33 дата обновления: 29 июня, 12:49 UTC+3

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что отношение Москвы к процессу приближения инфраструктуры Североатлантического альянса к границам РФ осталось неизменным

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Возможное вступление Македонии в НАТО является суверенным делом этой страны, при этом отношение Москвы к процессу приближения инфраструктуры НАТО к границам РФ осталось неизменным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Это суверенное дело самой Македонии. Мы ценим и дорожим нашими добрыми отношениями с Македонией, заинтересованы в развитии наших отношений, но что касается приближения инфраструктуры НАТО и Альянса в целом к нашим границам, то вы знаете хорошо об отношении Москвы к этому процессу. В этом плане ничего не изменилось", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать возможное вступление Македонии в НАТО после переименования страны в Северную Македонию.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Альянс не может принять в свои ряды Македонию до тех пор, пока она не урегулирует спор о своем государственном наименовании с Грецией. По его словам, как только внутренние процессы завершатся, и соглашение между Скопье и Афинами будет финализировано, тогда Македония будет приглашена в НАТО. При этом, Столтенберг добавил, что Скопье могут пригласить к началу переговоров о приеме уже на саммите Альянса в июле.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии - Никос Котзиас и Никола Димитров - подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония, однако македонский президент Гёрге Иванов отказался подписать его.

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Персоны
Иванов, Гёрге Столтенберг, Йенс Песков, Дмитрий Сергеевич
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