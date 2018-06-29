Лидеры России и Украины оценят работу омбудсменов по посещению удерживаемых лиц

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Кремль признает наличие трудностей в переговорах по посещению удерживаемых лиц, однако эффективность работы омбудсменов должны оценивать лидеры России и Украины. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Там по-прежнему происходит весьма проблематичная ситуация с синхронизацией действий двух омбудсменов. Понятно, что достаточно большой дефицит доверия взаимного, но полная пока раскоординация, - констатировал представитель Кремля. - Об эффективности их работы судить президентам, потому что именно они давали поручения своим подчиненным".

Песков напомнил, что у российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой "были проблемы, когда она была в Киеве". "И фактически без предварительного уведомления ее коллега (Людмила) Денисова приехала сюда (в РФ), - добавил он. - Здесь главным образом - это пока неспособность сторон договориться об алгоритме действий и о режиме посещений". По оценке представителя Кремля, "существует непонимание, почему вокруг каких-то конкретных фамилий концентрируется интерес украинской стороны и абсолютно игнорируются другие лица, которые также находятся в соответствующих учреждениях на территории России".

Тем не менее, Песков особо отметил, что "процесс идет", и российская сторона остается приверженной договоренности, которая была достигнута лидерами России и Украины. "Это достаточно сложный путь", - подытожил он. При этом Песков сделал особый акцент на том, что "омбудсмены работают во исполнение договоренностей двух президентов" и посоветовал, прежде чем судить об их эффективности, не забывать, что теми же самыми вопросами об удерживаемых лиц занимается "весьма успешно" группа лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука.

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.