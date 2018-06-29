Матвиенко рассчитывает, что в скором времени все парламенты мира войдут в МПС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что в ближайшем будущем парламенты всех стран войдут в состав старейшей межпарламентской организации - Межпарламентского союза (МПС). Об этом говорится в обращении спикера верхней палаты парламента в адрес председателя МПС Габриэлы Куэвас Баррон.

"Нашу большую парламентскую семью отличает особая атмосфера взаимного уважения и доверия. Важно, что с 1889 года МПС непрерывно расширяется. Рассчитываю, что благодаря совместным усилиям в скором времени парламенты всех государств станут полноправными членами этой старейшей международной парламентской организации, которой в 2019 году исполняется 130 лет", - отмечается в обращении.

Матвиенко поздравила главу МПС с международным Днем парламентаризма, который празднуется впервые 30 июня этого года.

Она напомнила, что Организация Объединенных Наций 22 мая приняла резолюцию 72/278 "Взаимодействие между Организацией Объединенных Наций, национальными парламентами и Межпарламентским союзом", которой и был учрежден этот праздник. По словам Матвиенко, такое решение "стало признанием многолетних заслуг Межпарламентского союза в развитии парламентской дипломатии и той значимой роли, которые призваны играть национальные парламенты для выработки объединительной повестки дня современных международных отношений".

"Убеждена, что всем парламентам - членам МПС необходимо приложить усилия для празднования этого юбилея во имя поиска путей и решений сложных международных и региональных проблем и конфликтов. Международный день парламентаризма открывает для этого дополнительные возможности", - отмечается в обращении.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются парламенты 178 стран.