Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко рассчитывает, что в скором времени все парламенты мира войдут в МПС

Политика
29 июня, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Спикер Совфеда также поздравила главу Межпарламентского союза Габриэлу Куэвас Баррон с международным Днем парламентаризма

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что в ближайшем будущем парламенты всех стран войдут в состав старейшей межпарламентской организации - Межпарламентского союза (МПС). Об этом говорится в обращении спикера верхней палаты парламента в адрес председателя МПС Габриэлы Куэвас Баррон.

"Нашу большую парламентскую семью отличает особая атмосфера взаимного уважения и доверия. Важно, что с 1889 года МПС непрерывно расширяется. Рассчитываю, что благодаря совместным усилиям в скором времени парламенты всех государств станут полноправными членами этой старейшей международной парламентской организации, которой в 2019 году исполняется 130 лет", - отмечается в обращении.

Матвиенко поздравила главу МПС с международным Днем парламентаризма, который празднуется впервые 30 июня этого года.

Она напомнила, что Организация Объединенных Наций 22 мая приняла резолюцию 72/278 "Взаимодействие между Организацией Объединенных Наций, национальными парламентами и Межпарламентским союзом", которой и был учрежден этот праздник. По словам Матвиенко, такое решение "стало признанием многолетних заслуг Межпарламентского союза в развитии парламентской дипломатии и той значимой роли, которые призваны играть национальные парламенты для выработки объединительной повестки дня современных международных отношений".

"Убеждена, что всем парламентам - членам МПС необходимо приложить усилия для празднования этого юбилея во имя поиска путей и решений сложных международных и региональных проблем и конфликтов. Международный день парламентаризма открывает для этого дополнительные возможности", - отмечается в обращении.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются парламенты 178 стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Реализация проекта Литвы "Миссия Сибирь" на территории России приостанавливается
3
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля в России уложится в план и не превысит 4%
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
Саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости