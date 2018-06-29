Около 4 тыс. общественных наблюдателей могут привлечь на выборы мэра Москвы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Общественная палата Москвы планирует набрать около 4 тыс. общественных наблюдателей для работы на избирательных участках на выборах мэра Москвы 9 сентября. Об этом сообщил журналистам в пятницу член столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов.

"На каждом избирательном участке будет по одному наблюдателю от Общественной палаты. В Москве более 3,6 тыс. участков, плюс загородных избирательных участков скорее всего будет не более 10% от общего количества, то есть 300-400, плюс резерв в 100 наблюдателей. Значит, будем набирать около 4 тыс. наблюдателей", - сказал Венедиктов.

Он добавил, что во время президентских выборов около 250 тыс. москвичей воспользовались функцией "мобильный избиратель", при этом из них 196 тыс. зарегистрировались в Подмосковье. "Мы понимаем, что основная нагрузка на предстоящих в выборах упадет на Московскую область. Мы также ожидаем, что на выборах мэра на загородных избирательных участках проголосует примерно то же количество", - сказал Венедиктов.