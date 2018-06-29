Путин по телефону поздравил Бердымухамедова с Днем рождения и обсудил развитие отношений

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу по телефону поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Днем рождения и обсудил с ним развитие российско-туркменских отношений. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора <...> Путин тепло поздравил <...> Бердымухамедова с Днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в государственной деятельности", - говорится в сообщении. В ходе беседы "лидеры подтвердили стремление и далее расширять сотрудничество двух стран в самых различных областях".

Ранее в пятницу Путин направил поздравительную телеграмму Бердымухамедову, которому 29 июня исполнился 61 год.