Бюро ПАСЕ поручило подготовить доклад о полномочиях и праве голоса нацделегаций

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поручило подготовить к осенней сессии доклад о полномочиях и праве голоса национальных делегаций. Об этом в пятницу журналистам сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, представлявший Россию на последнем заседании сцецкомиссии ПАСЕ по гармонизации деятельности уставных органов Совета Европы.

"Бюро ПАСЕ приняло решение о подготовке доклада к осенней сессии о полномочиях и праве голоса национальных делегаций. С большой вероятностью это делается под возвращение российской делегации", - сказал Слуцкий.

Вместе с тем он отметил, что пока рано давать оценку этой инициативе. "Оценить мы сможем только тогда, когда резолюция будет принята, и исходя из того, будет ли там пункт о внесении в регламент ПАСЕ поправок об отмене санкционных статей, позволяющих лишать ключевых полномочий или их части страновые парламентские делегации", - подчеркнул глава комитета.

Слуцкий добавил, что Россия сможет рассматривать возможность возвращения в ПАСЕ, "если такие регламентные поправки будут приняты". "В случае если доклад будет в чем-то комплиментарен, но таких поправок принято не будет, к сожалению, мы не рассматриваем возможность полноформатного возвращения в ПАСЕ российской делегации", - предупредил он.

26 июня в Страсбурге прошло четвертое заседание спецкомиссии (ad hoc) Бюро ПАСЕ по гармонизации деятельности уставных органов Совета Европы, где рассматривался меморандум о реформе ПАСЕ. В документе были аккумулированы все предложения, в том числе делегации РФ о внесении поправок в регламент ассамблеи об отмене статей ее регламента, позволяющих лишать полномочий национальные делегации, прежде всего права голоса. По итогам Слуцкий сообщил, что большинство членов комиссии ad hoc выступают за отмену санкционных статей.

Комиссия ad hoc Бюро ПАСЕ была создана в декабре 2017 года. Ее основной целью является гармонизация деятельности уставных органов Совета Европы - Комитета министров (КМСЕ) и ПАСЕ. В основу работы спецкомиссии положен доклад ушедшего в отставку с поста главы ПАСЕ Микеле Николетти, по которому 11 октября 2017 года была также принята отдельная резолюция ассамблеи. В ней говорилось, в частности, о несогласованности в составах КМСЕ и ПАСЕ, так как Россия в работе ассамблеи не участвует.