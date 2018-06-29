Около 200 обращений поступило от москвичей в общественную приемную кандидата Собянина

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Порядка 200 обращений с пожеланиями и предложениями москвичей поступило в общественную приемную кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина с момента ее открытия. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава штаба кандидата Константин Ремчуков.

"На неделе мы открыли общественную приемную, и к этому моменту мы получили около 200 обращений, просьб, жалоб, пожеланий граждан", - сказал он.

Ремчуков также добавил, что в избирательный штаб Собянина пришло около 3 тыс. писем с обращениями москвичей. "Из них 2 тыс. - Собянину, 1 тыс. - мне", - уточнил глава штаба.

Общественная приемная кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина открылась 26 июня на улице Новый Арбат для приема пожелания москвичей, на основе которых будет формироваться программа кандидата.

Ранее Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы и собрал необходимое количество подписей для прохождения муниципального фильтра. Действующий градоначальник намерен участвовать в выборах мэра столицы как самовыдвиженец.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.