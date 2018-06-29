Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слуцкий назвал циничными призывы саммита ЕС по расследованию крушения Boeing MH17

Политика
29 июня, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам напомнил, что "Россия неоднократно предлагала помощь в расследовании"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает откровенно циничными призывы саммита ЕС к России взять ответственность за катастрофу малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

СПЕЦПРОЕКТ

Эксперимент "Алмаз-Антея". Новая презентация концерна с наиболее вероятной версией крушения Boeing

ТАСС публикует детальное описание версии событий, произошедших в небе над Донецкой областью Украины

"Призывы саммита ЕС к России взять ответственность за сбитый малайзийский Boeing и сотрудничать со следствием - откровенно циничны. В этом вопросе наши европейские партнеры продолжают слышать только себя и, по сути, покрывать украинские власти", - заявил он журналистам в пятницу.

Слуцкий напомнил, что "Россия неоднократно предлагала помощь в расследовании". "Мы передавали экспертные материалы концерна "Алмаз-Антей". Однако не были учтены ни эти выводы, ни российские представители не были включены в работу Специальной следственной группы", - указал он. При этом Слуцкий обратил внимание, что "какая-либо ответственность Киева за отказ закрыть небо над зоной боевых действий не признается, а сам этот вопрос просто игнорируется"

"Опять тот же самый почерк, как и в деле Скрипалей - Россия виновна, потому что виновна, и никакие доказательства здесь не нужны. При таком подходе мы придем к полному слому международного права", - заключил с сожалением глава комитета.

По итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, лидеры стран Евросоюза призвали Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Как отмечалось в заявлении, "саммит ЕС призывает Россию принять свою ответственность".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
Темы
Кризис на Украине Крушение Boeing в Донецкой области
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Слуцкий назвал циничными призывы саммита ЕС по расследованию крушения Boeing MH17
2
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
Британские специалисты назвали самые опасные продукты и пищевые добавки, вызывающие рак
7
Rolling Stone опубликовал рейтинг 100 величайших песен XXI века
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости