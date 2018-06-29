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Страны БРИКС создадут Форум разведсообществ

Политика
29 июня, 17:10 UTC+3 /ЮАР/ 29, июня. /ТАСС

Участники встречи в ЮАР подчеркнули совместную приверженность сотрудничеству по предотвращению и уменьшению угроз в области безопасности

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ДУРБАН /ЮАР/, 29 июня. /ТАСС/. Государства БРИКС создадут свой Форум разведсообществ. Как сообщили в пресс-службе Совбеза России, договоренность об этом была достигнута на прошедшей в ЮАР восьмой встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"Высокие представители договорились об учреждении Форума разведывательных сообществ БРИКС", - говорится в сообщении.

На прошедшей встрече ее участники подчеркнули совместную приверженность сотрудничеству по предотвращению и уменьшению угроз в области безопасности и борьбе с ними. Также был отмечен позитивный вклад стран БРИКС по вопросам, связанным с проблематикой безопасности.

"Обсуждены ситуации в "горячих точках", - добавили в Совбезе РФ. - Выражено согласие, что в условиях сохранения хрупкости мира и стабильности сохраняется вероятность деградации ситуации". Участники встречи договорились продолжать мониторинг существующих угроз безопасности и сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес. Кроме того, были подведены итоги деятельности рабочих групп БРИКС по контртерроризму и безопасности в области информационно-коммуникационных технологий. "Высокие представители вновь подтвердили, что терроризм имеет транснациональный характер, продолжает развиваться и требует постоянного анализа угроз, а также пятистороннего обмена мнений", - говорится в сообщении.

Участники встречи отметили важность формирования прочной основы для сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности. "Государства-участники БРИКС изучат возможность разработки межправительственного соглашения по сотрудничеству в данной сфере",- подчеркнули в Совбезе. Среди других обсуждались вопросы, связанные с миротворчеством и противодействием транснациональной преступности. Отдельное внимание было уделено борьбе с международным наркотрафиком и отмыванием средств, добытых преступным путем.

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