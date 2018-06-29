Источник: "Единая Россия" не будет выдвигать кандидата на довыборы в Госдуму в Приамурье

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" не будет выдвигать кандидата на довыборы в Госдуму по одномандатному округу в Амурской области. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в партии.

"В Амурской области выдвигать [кандидата] не будем", - проинформировал он.

15 июня началась избирательная кампания по дополнительным выборам в Госдуму по семи одномандатным округам, которые стали вакантными по разным причинам. Речь идет о двух округах в Саратовской области, округах в Тверской, Нижегородской, Калининградской, Амурской и Самарской областях. Последними 13 июня освободились округа №71 в Амурской и №158 в Самарской областях, представители которых - член фракции ЛДПР Иван Абрамов и единоросс Надежда Колесникова - сложили мандаты в связи с переходом на другую работу.

"Единая Россия" выдвигает кандидатов на выборы всех уровней по итогам предварительного голосования (так называемых праймериз), однако оно было проведено партией 3 июня, тогда в том числе были определены кандидатуры партии на довыборы по пяти одномандатным округам, которые на тот момент были вакантны. Однако партийный источник тогда не исключил проведения дополнительных праймериз. Как сообщается на сайте самарского отделения партии, 19 июня делегаты конференции отделения провели предварительное голосование, по итогам которого победу одержал экс-депутат Госдумы, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Результаты предварительного голосования по всем одномандатным округам будут утверждены генсоветом партии 9 июля.

Единый день голосования

В соответствии с законом дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам могут быть назначены не позднее 15 июня. Довыборы в Госдуму, согласно недавно принятым поправкам, проходят только в единый день голосования, который в этом году приходится на 9 сентября. В случае если какие-либо одномандатные округа становятся вакантными после назначения кампании, выборы в них проводятся уже в следующий единый день голосования.

В общей сложности в единый день голосования в 33 регионах России пройдут выборы губернаторов и заксобраний. Глав субъектов изберут в ходе прямых выборов в 22 регионах, еще в четырех руководителя выберут депутаты законодательного собрания. В 16 регионах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 - городских дум административных центров.

Также 9 сентября пройдет множество муниципальных выборов.