КПРФ утвердила две кандидатуры от партии на пост губернатора ЯНАО

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. КПРФ утвердила две кандидатуры на пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от партии. Об этом ТАСС в пятницу сообщила член комитета Ямало-Ненецкого окружного отделения КПРФ Елена Кукушкина.

Президент России Владимир Путин 18 мая подписал указ, согласно которому Дмитрий Кобылкин, руководивший ЯНАО с 2010 года, был назначен главой министерства природных ресурсов и экологии. 29 мая он назначил заместителя губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова врио главы региона.

"Только что в Москве прошел президиум, согласовали две кандидатуры [на пост губернатора ЯНАО] у нас. Это руководитель ГКУ "Дирекция транспорта ЯНАО" Виталий Лагутин и наш депутат, учитель истории из Уренгоя Елена Федака", - сказала Кукушкина.

Выбирать губернатора ЯНАО будут депутаты законодательного собрания округа. Прямые выборы губернатора ЯНАО были отменены в 2014 году.