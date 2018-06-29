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Губернатор Петербурга принял отставку главы городского избиркома Панкевича

Политика
29 июня, 17:54 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июня. /ТАСС

Ранее в интервью газете "Петербургский дневник" Панкевич заявил, что переходит на работу помощником полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич официально покинул своей пост, соответствующее постановление подписал губернатор города Георгий Полтавченко, сообщили ТАСС в пятницу в горизбиркоме.

Ранее в пресс-службе ЦИК России сообщили, что Панкевич подал в отставку. При этом в городской комиссии отмечали, что он до 2 июля находится в отпуске.

"К нам поступило постановление губернатора Санкт-Петербурга об освобождении Виктора Панкевича от обязанностей члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса на основании личного заявления. Дата постановления - 29 июня", - сказали в избирательной комиссии.

В интервью газете "Петербургский дневник" Панкевич заявил, что переходит на работу помощником полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. По мнению экс-главы горизбиркома, за два года работы в комиссии под его руководством "существенно увеличили открытость и прозрачность на всех уровнях, открыли сайты территориальных избирательных комиссий, наладили постоянный рабочий контакт с уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге, с наблюдательским сообществом, политическим партиями". Панкевич также отметил, что по итогам выборов в марте было зафиксировано 13 подтвердившихся жалоб, связанных с техническими ошибками.

Панкевич возглавлял городскую комиссию с мая 2016 года, до этого он был главой администрации Красногвардейского района Петербурга. После выборов президента России 18 марта Центризбирком РФ проводил проверку в Петербурге. В частности, речь шла о 29 эпизодах возможного повторного голосования. Материалы по вероятным нарушениям на выборах в Петербурге были переданы ЦИК в Следственный комитет РФ.

Новый глава избиркома может быть избран из числа действующих членов комиссии по предложению Центризбиркома путем голосования. Второй вариант - это назначение губернатором Петербурга нового члена городской комиссии по предложению ЦИК с дальнейшим голосованием по кандидатуре председателя, которую также должен предложить ЦИК.

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