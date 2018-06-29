Косачев во вторник встретится с главой комитета Сената США по ассигнованиям

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев встретится во вторник с делегацией Конгресса США во главе с руководителем комитета американского Сената по ассигнованиям Ричардом Шелби. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда.

"В плане на следующую неделю стоит встреча членов международного комитета СФ с делегацией Конгресса США во главе с председателем комитета Сената по ассигнованиям Ричардом Шелби. Начало переговоров намечено на 16 часов", - проинформировали в пресс-службе.