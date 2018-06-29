Москва ожидает более ответственного подхода от Лондона при расследовании дела Скрипалей

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Москва ожидает более ответственного подхода от Лондона в вопросе расследования инцидента в Солсбери. Об этом в пятницу сообщило посольство РФ в Лондоне в ответ на заявление заместителя главы МИД Великобритании Алана Данкана, который ранее в очередной раз возложил на Россию ответственность за отравление экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В российском диппредставительстве заметили, что Данкан "не в первый раз обвинил РФ во всех "смертных грехах", оперируя лишь голословными, ничем не подкрепленными утверждениями". "Вновь хотим повторить, что Россия не причастна к отравлению, а британские официальные лица должны в своей работе опираться на факты, - говорится в коммюнике. - С учетом серьезности совершенного преступления, природы выдвинутых против России обвинений, а также тяжести допускаемых Великобританией нарушений международного права, мы ожидали бы более ответственного подхода от Лондона по данному вопросу".

Посольство также добавило, что Россия "открыта для проведения тщательного и непредвзятого совместного расследования дела Скрипалей".

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.