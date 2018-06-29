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Лавров: все больше стран считает, что судьбу Асада должны решать сами сирийцы

Политика
29 июня, 19:34 дата обновления: 29 июня, 19:36 UTC+3

Глава МИД РФ также заявил, что в новых выборах в Сирии должны участвовать все сирийцы, где бы они ни находились

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вопрос политического будущего президента Сирии Башара Асада должны решать сами сирийцы, это мнение разделяет все больше стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4.

"Это решать сирийцам (останется Асад на своем посту или нет - прим. ТАСС), - отметил глава российского МИД. - Я верю, что эта точка зрения, отвергавшаяся какое-то время после начала сирийского кризиса, разделяется все большим числом стран".

Министр также заявил, что Россия исходит из того, что в новых выборах в Сирии должны участвовать все сирийцы, где бы они ни находились.

"Будущее Сирии должно решаться самими сирийцами, эта позиция одобрена в СБ ООН, - напомнил Лавров. - Должна быть новая конституция и на ее основе проведены выборы под наблюдением ООН. Все сирийцы, где бы они не находились, должны участвовать в голосовании".

Резолюция СБ ООН 2254 была принята в декабре 2015 года в поддержку мирного урегулирования конфликта в Сирии. Документ предусматривал вступление в переговоры представителей оппозиции и правительства в январе 2016 года с целью формирования правительства, принятия конституции и проведения всеобщих выборов в течение 18 месяцев после начала дискуссий.

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Персоны
Асад, Башар Хафез Лавров, Сергей Викторович
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Кризис в Сирии
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