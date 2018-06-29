Лавров: дни ОЗХО будут сочтены, если не исправить ситуацию после расширения ее мандата

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Дни Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) будут сочтены, если не удастся исправить ситуацию, сложившуюся после решения о расширении ее мандата. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4.

"Несколько дней назад ОЗХО подверглась грубой манипуляции, когда Британия и их союзники поддержали расширение мандата этой организации, - сказал министр. - Это решение, принятое по итогам голосования, дает так называемому Техническому секретариату ОЗХО полномочия выносить обвинительные вердикты. Я считаю, что этот шаг не является хорошо продуманным и дальновидным. Более того, он очень опасен".

По его словам, данная организация должна работать на основе Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), в которой прямо говорится о том, как нужно выяснять обстоятельства инцидента. "Так, эксперты организации должны сами посещать места предполагаемых химических атак, не передавая никому эти обязательства. Они должны своими руками взять образцы и иметь их при себе до тех пор, пока не доедут до лаборатории", - пояснил Лавров.

"Но вспомним известный инцидент в Хан-Шейхуне в апреле прошлого года, когда сирийское правительство было обвинено в использовании авиационных бомб для химической атаки, - продолжил глава российского дипведомства. - Эксперты ОЗХО никогда не посещали Хан-Шейхун, никогда сами не брали биомедицинские образцы вещества. Когда мы спросили, как они получили пробы вещества, они ответили, что их в холодильниках доставили британские и французские эксперты. А когда мы спросили, почему вы сами не посетили Хан-Шейхун, они ответили, что это не очень безопасно".

Министр также обратил внимание на то, что отчет Совместной миссии ООН и ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне переполнен фразами "с высокой долей вероятности", "по всей вероятности", "есть веские причины полагать". "Мы пригласили представителей Совместной миссии в Совет Безопасности ООН, чтобы получить от них хоть какую-то правдоподобную информацию, - сообщил Лавров. - Но это оказалось невозможным, потому что они отказались от разговора. Тогда мы им сказали, что если они хотят работать, нарушая основы Конвенции о запрещении химического оружия, то это не может продолжаться".

"Когда конвенция грубо нарушается, думаю, нельзя не испытывать беспокойство. Мы постараемся исправить ситуацию, поскольку данное решение пойдет на регулярную конференцию государств - участников (в ноябре 2018 года - прим. ТАСС). Но если исправить не удастся, думаю, дни ОЗХО будут сочтены. По крайней мере, ОЗХО не останется универсальной организацией", - резюмировал Лавров.