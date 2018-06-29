Лавров заявил, что Россия не собирается обсуждать с кем-либо снятие санкций

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Москва не возражала бы против снятия санкций, но не собирается с кем-либо обсуждать этот вопрос.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4, отвечая на вопрос о том, что войдет в повестку встречи президентов РФ и США в Хельсинки 16 июля.

"Я упомянул санкции только в контексте ухудшения отношений. Мы не поднимаем вопрос санкций, не просим снять их. Это не наше дело, это дело тех, кто ввел санкции, будут ли они сохраняться, или восторжествует здравый смысл", - отметил министр.