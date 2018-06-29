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Лавров: инициатива ЕС по укреплению обороны демонстрирует стремление к самостоятельности

Политика
29 июня, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Министр иностранных дел России отметил, что сейчас Европа хочет быть уверенной, что "не потеряется в новом мировом порядке"

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Стремление Франции и Германии укрепить обороноспособность Евросоюза свидетельствует о желании некоторых его членов получить большую независимость от США. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в интервью британскому телеканалу Channel 4.

"Безусловно, сейчас ЕС борется за то, чтобы быть уверенным, что он не потеряется в новом мировом порядке, который сейчас формируется. Это нелегко, поскольку многие члены организации хотят продолжить полагаться на США", - отметил Лавров.

"Есть и другие члены Евросоюза, которые считают, что они должны быть немного более самодостаточными, например в военных вопросах, - продолжил он. - Инициатива президента [Франции Эмманюэля] Макрона и Германии рассмотреть возможность увеличения европейского оборонного потенциала - проявление этого намерения".

Ранее Макрон заявил, что на саммите в Брюсселе удалось продвинуться по ряду направлений в оборонной сфере. В частности, был одобрен пилотный проект создания европейского фонда обороны.

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Макрон, Эмманюэль Лавров, Сергей Викторович
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