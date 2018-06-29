Лавров: попытки зарубежных сил изменить карту Ближнего Востока привели к кризису в Сирии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Попытки внешних сил воспользоваться ситуацией в Сирии, чтобы изменить карту Ближнего Востока и Северной Африки, привели к кризису в этой арабской республике. Об этом в пятницу в интервью британскому телеканалу Channel 4 заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Это война, которая началась с ошибок всех сторон, включая руководство Сирии. Я верю, что эти беспорядки [в Сирии] могли бы быть урегулированы политическим путем на ранней стадии, - отметил он. - Но сейчас перед нами результат попыток внешних сил использовать эту ситуацию, чтобы изменить карту Ближнего Востока, Северной Африки, пытаясь войти в Сирию без всякого приглашения и продвигать там свою политику".

Он указал, что России совместно с Турцией и Ираном, которые также присутствуют на земле, Турция без приглашения, Иран с приглашением со стороны правительства Сирии, удалось создать то, что называют астанинским процессом или астанинским форматом.

"И власти Сирии, учитывая тот факт, что Россия и Иран сотрудничают с Турцией на основе решений, которые ведут к деэскалации, приняли астанинский процесс", - подчеркнул он. Глава МИД РФ также указал, что власти Сирии регулярно встречаются в рамках процесса с вооруженный оппозицией, чтобы создать условия для выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 2254.

Также глава МИД РФ заявил, что вывод российской военной группировки из Сирии зависит от происходящего на земле, Москва не ставит искусственных сроков.

"Мы не ставим искусственных сроков, - подчеркнул министр. - Мы сократили свое военное присутствие в Сирии. Последний раз это было несколько дней назад, о чем говорил президент России Владимир Путин - более тысячи военнослужащих вернулись домой, выведена [часть] авиатехники и другого оборудования. Это [вывод военной группировки] зависит от происходящего на земле".

По его словам, Россия вместе с сирийской армией и патриотической оппозицией не позволяет ИГ ("Исламское государство" - запрещенная в РФ террористическая организация) создать халифат. "Остатки ИГ есть, равно как и "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ группировка). Они пытаются помешать полностью реализовать договоренности по южной зоне деэскалации, - сказал Лавров. - Мы не говорим о полноценном своем военном присутствии, но наши морская и авиабазы могут остаться какое-то время".

Накануне Путин заявил, что из Сирии за несколько последних дней выведено 13 самолетов, 14 вертолетов и 1140 человек личного состава.