Лавров сравнил обвинения в адрес России с логикой королевы из "Алисы в Стране чудес"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4 сравнил обвинения стран Запада в адрес Москвы с логикой Червонной Королевы из сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес".

Отвечая на вопрос о том, может ли президент России Владимир Путин гарантировать своему американскому коллеге Дональду Трампу, что РФ не станет вмешиваться в промежуточные выборы в США, Лавров сказал, что Москва "предпочитает факты".

"Мы не можем с пониманием дела обсуждать то, что построено лишь на догадках, "highly likely" (англ.: "весьма вероятно" - прим. ТАСС), как это было в расследовании дела [об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль] в Солсбери, - указал министр. - Предъявление обвинения нуждается в расследовании. Так что давайте не будем забегать вперед".

"Я люблю Льюиса Кэрролла, но не считаю, что логика королевы, которая говорила "сначала казнь, суд потом!" должна преобладать, - с иронией отметил глава российского дипведомства. - Но, как мы видим сегодня, президентские выборы в США, Brexit, дело Скрипалей, расследование крушения малайзийского Boeing - все это построено на заявлениях "расследование продолжается, но вы уже виновны".

"Это не может так работать", - подчеркнул Лавров.

Тема якобы вмешательства России в президентские выборы в США используется для разрушения отношений между двумя странами, отметил он.

"Когда Рекс Тиллерсон занимал пост госсекретаря, он заявил публично, что у США есть неопровержимые доказательства. Во время наших контактов я спросил у него, могут ли они предоставить нам эти доказательства, потому что мы хотим понять, в чем дело. Он ответил: "Мы не можем предоставить эти данные, поскольку не можем компрометировать свои источники, да и ваши спецслужбы все знают, спросите у них". Разве это подход к решению серьезных вопросов?", - отметил министр.

"Это тема, которая используется для разрушения российско-американских отношений, - подчеркнул Лавров. - То, что делается в рамках "российского дела" в США, как неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, является проявлением глубоких внутренних противоречий, потому что те, кто проиграл выборы, не имеют смелости признать поражение".

Расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, ФБР и комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Глава МИД РФ заявил, что впервые слышит о том, будто у Москвы есть какой-то компромат на Трампа.

"Я первый раз слышу о том, что у нас есть компрометирующие материалы на Дональда Трампа", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, помогает ли Москве в отношениях с Трампом то, что многие люди полагают, будто у России есть компромат на американского лидера.

При этом глава российского дипведомства добавил, что если кто-то и пытается найти такой компромат, то это Мюллер. В этой связи министр признался, что уже перестал следить за этой историей даже по новостям.

Дело Скрипалей

Ситуация вокруг дела Скрипалей по-прежнему выглядит странно, поскольку Лондон продолжает скрывать информацию и уничтожать улики, заявил Лавров.

"Несоответствия в деле Скрипалей вызывают большую обеспокоенность, - сказал он. - Мы так и не смогли получить консульский доступ к нашему гражданину в нарушении всех международных конвенций по дипломатическим и консульским отношениям. Мы так и не получили правдоподобного объяснения, почему двоюродная сестра Юлии Скрипаль не получила визу. То же касается и многих других вещей, связанных непосредственно с этим инцидентом [в Солсбери]".

"[Министр иностранных дел Великобритании] Борис Джонсон недавно сказал, что место [происшествия] было дезинфицировано через четыре месяца после инцидента и [пострадавший] полицейский чудесным образом выздоровел, и Скрипали чудесным образом выздоровели, а теперь говорят о сносе дома, где жили Скрипали и полицейский, - продолжил Лавров. - Все это выглядит как последовательное физическое уничтожение улик. И скамейки в парке были немедленно убраны, и видеозаписи, где полицейские или сотрудники спецслужб в специальной одежде осматривают скамейку, в то время как вокруг ходят люди без какой-либо защиты".

"Все это выглядит очень странно", - подчеркнул министр.

Глава МИД РФ не исключил что власти Великобритании предпринимают перечисленные действия намеренно, чтобы утаить истинные обстоятельства дела. "Честно говоря, если вы хотите знать причину, почему это происходит, то, как сказал один умный человек, ищите, кому выгодно, - добавил Лавров. - И, конечно, Соединенному Королевству политически выгодно то, что происходит".

Лондон и ЕС

Лавров также назвал "интересной" ситуацию, когда выходящая из Евросоюза Великобритания диктует политику по отношению к России странам объединения. "Когда они во всех требовали во всех европейских столицах выслать российских дипломатов, большинство из них так и сделали, хотя кто-то поступил иначе, - указал он. - А потом мы в частном порядке спросили тех, кто присоединился к Великобритании, получили ли они какие-то доказательства в пополнение к тому, что было сказано публично, они же ответили, что нет".

"Но добавили, что им обещали предоставить больше фактов по мере продвижения расследования. Вы думаете, это нормально?" - подытожил министр.