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Лавров не считает корректным вопрос о выгодах России от Brexit

Политика
29 июня, 19:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Глава МИД РФ заявил, что Москва хочет ясности, на какой основе продолжать работу с ЕС

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия хочет лишь ясности в ситуации вокруг выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), рассуждать о выгодах Москвы некорректно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4.

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"Я не понимаю, зачем рассуждать в таком ключе, - сказал министр, отвечая на вопрос журналистки, выгоден ли Brexit России. - Это (выход из ЕС - прим. ТАСС) вопрос, который должны обсуждать в Великобритании. Это то, что они решили и обсуждают с Евросоюзом". Он отметил, что российская сторона знает о дискуссиях внутри страны по этим вопросам.

"Мы лишь хотим ясности, на какой основе мы будем продолжать работу с ЕС, на какой основе мы можем однажды восстановить отношения с Великобританией, когда они пойдут по прагматичному пути (диалога с РФ - прим. ТАСС), вместо заидеологизированного отношения по принципу highly likely (скорее всего - прим. ТАСС)", - подчеркнул Лавров.

ЕС и Великобритания должны к октябрю завершить согласование текста соглашения о Brexit, чтобы успеть подписать и ратифицировать его к официальной дате выхода - 29 марта 2019 года. Главной проблемой там остается вопрос о режиме границы между покидающей ЕС в составе Соединенного королевства Северной Ирландией, и остающейся в ЕС Ирландией. Реального прогресса на этих переговорах не удается достичь с марта.

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