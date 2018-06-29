Лавров не считает корректным вопрос о выгодах России от Brexit

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия хочет лишь ясности в ситуации вокруг выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), рассуждать о выгодах Москвы некорректно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4.

"Я не понимаю, зачем рассуждать в таком ключе, - сказал министр, отвечая на вопрос журналистки, выгоден ли Brexit России. - Это (выход из ЕС - прим. ТАСС) вопрос, который должны обсуждать в Великобритании. Это то, что они решили и обсуждают с Евросоюзом". Он отметил, что российская сторона знает о дискуссиях внутри страны по этим вопросам.

"Мы лишь хотим ясности, на какой основе мы будем продолжать работу с ЕС, на какой основе мы можем однажды восстановить отношения с Великобританией, когда они пойдут по прагматичному пути (диалога с РФ - прим. ТАСС), вместо заидеологизированного отношения по принципу highly likely (скорее всего - прим. ТАСС)", - подчеркнул Лавров.

ЕС и Великобритания должны к октябрю завершить согласование текста соглашения о Brexit, чтобы успеть подписать и ратифицировать его к официальной дате выхода - 29 марта 2019 года. Главной проблемой там остается вопрос о режиме границы между покидающей ЕС в составе Соединенного королевства Северной Ирландией, и остающейся в ЕС Ирландией. Реального прогресса на этих переговорах не удается достичь с марта.