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Партия "Яблоко" выдвинула предпринимателя кандидатом на пост главы Воронежской области

Политика
29 июня, 20:58 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 29, июня. /ТАСС

Участники конференции регионального отделения партии единогласно проголосовали за кандидатуру Сергея Муштенко

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ВОРОНЕЖ, 29 июня. /ТАСС/. Участники конференции воронежского регионального отделения партии "Яблоко" единогласно проголосовали за кандидатуру предпринимателя и блогера Сергея Муштенко для участия в предстоящих выборах губернатора региона. Об этом в пятницу ТАСС сообщила руководитель областного отделения партии Татьяна Шкред.

"Сегодня на конференции регионального отделения партии "Яблоко" единогласно выдвинут кандидатом на выборы губернатора Воронежской области предприниматель и блогер Сергей Муштенко", - сказала Шкред. По ее словам, на сегодняшний день в региональном отделении партии 180 человек.

Муштенко стал восьмым представителем партий, которые выдвинули кандидатов на выборы губернатора Воронежской области. Ранее Казачья партия России проголосовала за участие в выборах адвоката Юрия Слепченко, "Справедливая Россия" делегировала на выборы редактора районной газеты "Россошь" Виталия Климова, партия "Родина" рекомендовала ученого Воронежского госуниверситета Аркадия Минакова.

От Партии роста кандидатом на пост губернатора Воронежской области выдвинут предприниматель Игорь Перевезенцев, от ЛДПР - координатор регионального отделения Олег Бурцев, КПРФ на пост главы региона выдвинула депутата областной думы Николай Воронин, "Единая Россия" - врио губернатора Воронежской области Александра Гусева. Выборы губернатора Воронежской области состоятся 9 сентября, в единый день голосования.

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