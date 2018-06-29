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Лавров заявил, что РФ не собирается обсуждать с США выдачу Сноудена на саммите в Финляндии

Политика
29 июня, 20:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Глава МИД РФ отметил, что только Эдвард Сноуден может принять решение, останется он в России или покинет ее

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Москва не собирается обсуждать выдачу бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена Вашингтону на саммите в Хельсинки 16 июля, поскольку принять решение, остаться в РФ или уехать из страны может только он сам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4.

"Мы никогда не обсуждали Эдварда Сноудена с этой администрацией, - отметил министр. - Президент [РФ Владимир] Путин говорил об этом еще несколько лет назад. Когда ему задали такой вопрос, он ответил, что решать должен сам Сноуден. Мы уважаем его права, поэтому мы не можем выдворить его из страны помимо его воли".

"Эдвард Сноуден сам хозяин своей судьбы, поэтому я не знаю, почему вообще задают этот вопрос в связи с саммитом", - добавил глава МИД РФ.

Ранее британская газета The Times сообщила, что президент США Дональд Трамп может обратиться к российскому лидеру на саммите в Хельсинки с просьбой выдать Сноудена в обмен на определенные уступки Москве.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил трехлетний вид на жительство в РФ, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до десяти лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

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Дело Эдварда Сноудена Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Персоны
Трамп, Дональд Сноуден, Эдвард Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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