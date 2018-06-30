Кандидат на пост губернатора Приамурья Наталья Глазкова подала документы в избирком

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июня. /ТАСС/. Руководитель амурского регионального отделения общероссийской политической партии "Народная партия "За женщин России" Наталья Глазкова в субботу подала документы для участия в выборах губернатора в сентябре 2018 года, сообщили ТАСС в избирательной комиссии Амурской области.

"Вчера [в пятницу] партия провела конференцию, на которой выдвинули кандидата Наталью Глазкову. Сегодня она подала документы в избирательную комиссию и считается выдвинутым кандидатом, на которого распространяются все законодательные нормы" - сказали в избиркоме.

60-летняя Наталья Глазкова родилась в Амурской области, окончила историко-филологический факультет Благовещенского педагогического университета, работала учителем в Белогорске, была директором школы. Возглавляет Амурское региональное отделение партии "Народная партия "За женщин России".

Досрочные выборы губернатора Амурской области пройдут 9 сентября 2018 года. Необходимостью в проведении выборов нового главы региона стало назначение экс-губернатора Александра Козлова на должность Министра экономического развития Дальнего Востока. С 30 мая врио губернатора назначен Василий Орлов.