Избирком Красноярского края завершил прием документов на участие в выборах губернатора

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Красноярского края завершила 29 июня в 24:00 (20:00 мск пятницы) прием документов на участие в выборах губернатора региона. Документы подали четыре человека, сообщил ТАСС в субботу зампред регионального избиркома Александр Попов.

"Прием документов завершился. Всего уведомили избирательную комиссию четыре человека", - сказал Попов. Документы подали врио губернатора региона Александр Усс ("Единая Россия"), депутаты Заксобрания края Иван Серебряков ("Патриоты России") и Егор Бондаренко (ЛДПР), помощник депутата краевого парламента Александр Лымпио ("Справедливая Россия").

"Теперь для регистрации кандидаты должны предоставить 298 подписей муниципальных глав и депутатов", - отметил Попов. Прием подписей для регистрации кандидатов продлится с 15 по 25 июля.

Выборы губернатора Красноярского края пройдут в единый день голосования, 9 сентября.

29 сентября 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку 64-летнего Виктора Толоконского с поста губернатора Красноярского края и назначил исполняющим обязанности главы региона 62-летнего спикера края Александра Усса.