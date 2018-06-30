"Единая Россия" выдвинула врио главы Приморья Тарасенко на выборы губернатора края

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Приморское отделение партии "Единая Россия" на партийной конференции в субботу выдвинуло кандидатом на выборы губернатора края временно исполняющего обязанности главы региона Андрея Тарасенко. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

"За Андрея Тарасенко по итогам тайного голосования было отдано 165 голосов - наибольшее количество голосов", - сказал сотрудник пресс-службы партии.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Тарасенко в марте 2018 года объявил о намерении принять участие в выборах главы региона. Ранее региональное отделение КПРФ на партийной конференции во Владивостоке выдвинуло кандидатом от партии на выборах губернатора Приморья председателя Приморской организации "Дети войны" Андрея Ищенко.

Депутаты Заксобрания Приморья единогласно назначили выборы губернатора края на 9 сентября 2018 года. Возможность выдвинуть своих кандидатов имеют только зарегистрированные политические партии. Также кандидатам придется пройти муниципальный фильтр (собрать подписи депутатов муниципальных представительных органов). Согласно принятому на этом же заседании постановлению, выдвиженца на губернаторский пост должны поддержать 142 депутата представительных органов и главы муниципальных образований.

При этом подписи необходимо собрать не менее чем в 26 муниципальных районах и городских округах Приморского края, а 33 из них должны быть отданы депутатами и главами городских округов и муниципальных районов. Также на 9 сентября назначены дополнительные выборы депутатов краевого парламента по одномандатным избирательным округам № 4 и № 6. Эти вакансии образовались после того, как депутаты Александр Костенко и Константин Богданенко были назначены на должности вице-губернаторов.

Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт", был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края 4 октября 2017 года. Ранее глава государства подписал указ, в соответствии с которым Владимир Миклушевский, который возглавлял регион с 2012 года, был освобожден от должности губернатора Приморского края по собственному желанию.