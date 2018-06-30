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Глава Приморья предложил кандидатуру Пучкова на пост сенатора от Приморья

Политика
30 июня, 7:56 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 30, июня. /ТАСС

Андрей Тарасенко пояснил, что опыт бывшего главы МЧС позволит предотвратить чрезвычайные ситуации в регионе

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Приморья Андрей Тарасенко предложил кандидатуру бывшего главы МЧС РФ Владимира Пучкова на пост сенатора от региона. Об этом Тарасенко сообщил журналистам после региональной партийной конференции "Единой России" в субботу во Владивостоке.

"Владимир Андреевич идет в сенаторы, кандидат, это окончательное решение. <...> Он прошел огромную службу в рядах МЧС, вы знаете, как край наш "бросает" в этой части, и я считаю, его опыт позволит предотвратить чрезвычайные ситуации. Не должно быть такого, что мы постоянно страдаем то от пожаров, то от наводнений", - сказал Тарасенко.

Пучков в свою очередь сообщил журналистам, что приложит все усилия для развития Приморского края.

"Для меня большая честь и ответственность представлять Приморский край в Совете Федерации. Я приложу свои знания, опыт, умения для дальнейшего развития Приморского края", - сказал он.

В настоящее время сенатором от Приморского края является Светлана Горячева. Пучков возглавлял МЧС РФ с 2012 по 2018 год.

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Персоны
Пучков, Владимир Андреевич Горячева, Светлана Петровна Тарасенко, Андрей Владимирович
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