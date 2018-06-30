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Глава ульяновского минздрава отстранен от должности в связи с уголовным делом о закупках

Политика
30 июня, 9:47 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 30, июня. /ТАСС

Обязанности возложены на заместителя министра здравоохранения региона Чигиреву Инну

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УЛЬЯНОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов отстранен от занимаемой должности в связи с уголовным делом о закупках сфере здравоохранения. Об этом сообщил в субботу председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин на закрытом совещании с членами правительства, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Было принято решение о том, что министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Абдуллов Рашид Акрамович на период соответствующих проверок отстранен от соответствующих обязанностей. Обязанности возложены на заместителя министра Чигиреву Инну Борисовну", - привели в пресс-службе слова Смекалина.

От своей должности отстранено руководство предприятия "Ульяновскфармация", которое также фигурирует в деле. Организация занимается лекарственным обеспечением аптек и медучреждений региона.

Ранее заместитель председателя Ульяновского законодательного собрания Игорь Тихонов был доставлен в Москву. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ), в понедельник суд рассмотрит ходатайство о его аресте. Обвиняемыми по делу кроме Тихонова проходят глава компании "Ульяновскфармация" Ольга Кузнецова и ее заместитель Евгений Коган. В пятницу Басманный суд Москвы отправил Кузнецову под домашний арест до 27 августа и до этого же срока арестовал Когана.

Управление ФСБ по Ульяновской области 28 июня по поручению СК РФ провело обыски в министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия региона. Глава министерства Абдуллов после обысков был госпитализирован.

Согласно информации источника ТАСС, фигуранты дела подозреваются в создании организованной группы, способствовавшей победам на тендерах подконтрольным им компаниям с одновременным завышением цен на поставляемую медицинскую продукцию.

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