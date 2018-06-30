ЛДПР выдвинула депутата Госдумы Фургала кандидатом на выборы главы Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Хабаровское региональное отделение ЛДПР на партийной конференции в субботу выдвинуло кандидатом на выборы губернатора Хабаровского края первого заместителя председателя комитета по охране здоровья Госдумы, депутата Государственной думы от ЛДПР Сергея Фургала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"Кандидатом на выборы губернатора единогласно был выдвинут Сергей Фургал", - сказали в пресс-службе.

Фургал в 2013 году он уже участвовал в выборах главы Хабаровского края, набрал тогда почти 20% голосов.

Выборы губернатора Хабаровского края и мэра Хабаровска пройдут в единый день голосования 9 сентября. Кандидатура нынешнего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта была выдвинута на выборы главы края на региональной партийной конференции "Единой России" в июне. КПРФ выдвинула кандидатом на выборы предпринимательницу Анастасию Саламаху, партия "Зеленые" - Андрея Петрова. Эти кандидаты уже подали свои документы в краевую избирательную комиссию.