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Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2020 года

Политика
30 июня, 12:05 дата обновления: 30 июня, 13:06 UTC+3

Следить за исполнением плана будет специальная рабочая группа

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Соответствующий документ опубликован в субботу на портале правовой информации.

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"Утвердить прилагаемый Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы", - говорится в указе президента.

Следить за выполнением плана будет специальная рабочая группа.

"Президиуму Совета при президенте РФ по противодействию коррупции образовать рабочую группу по мониторингу реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции", - говорится в указе главы государства. В документе уточняется, что доклад рабочей группы должен рассматриваться ежегодно.

Усовершенствование антикоррупционных стандартов

Президент поручил правительству усовершенствовать систему запретов, ограничений и требований, установленных для противодействия коррупции.

Как говорится в Национальном плане противодействия коррупции, кабинет министров должен до 1 ноября 2018 внести в Госдуму "проекты федеральных законов, предусматривающих: распространение на работников, замещающих отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, некоторых запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции". Также проекты законов должны предусматривать "совершенствование антикоррупционных стандартов для работников, замещающих должности в государственных корпорациях (компаниях), государственных внебюджетных фондах и публично-правовых компаниях, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, а также введение антикоррупционных стандартов для работников хозяйственных обществ, учреждаемых и (или) контролируемых государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями".

Проекты законов должны содержать "совершенствование мер ответственности в отношении лиц, замещающих в порядке назначения государственные должности Российской Федерации и государственные должности субъектов Российской Федерации, за несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции". Отдельно Путин потребовал усовершенствовать порядок получения подарков отдельными категориями работников.

Еще один блок поправок в законодательство глава государства указал представить до 1 февраля 2019 гола. В них, в частности, должны быть определены "случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением". Кабмину следует разработать критерии, по которым "несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, будет относиться к правонарушениям, влекущим за собой увольнение со службы или с работы, либо к малозначительным правонарушениям". Глава государства ждет и "предложения по определению обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность за несоблюдение запретов, ограничений и требований, и по учету таких обстоятельств при применении взыскания".

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