Матвиенко: саммит ЕС так и не достиг согласия по решению миграционной проблемы в Европе

ТАСС, 30 июня. Саммит ЕС, состоявшийся 28-29 июня в Брюсселе, так и не достиг согласия по решению миграционной проблемы в Европе. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1", вышедшей в эфир на Дальнем Востоке.

"На мой взгляд, состоявшийся саммит ЕС так и не пришел к серьезным договоренностям по решению самой острой проблемы - миграционной, в Европе. И крен обсуждения, по моему, неверный. Вместо того чтобы выделять деньги на строительство новых "концентрационных лагерей" для беженцев, надо разобраться в истоках, почему это произошло", - сказала она.

По мнению Матвиенко, для решения проблемы нужно "направлять средства в Сирию, Ирак, Йемен, Ливию, прекратить там войну, а также направлять средства на восстановление инфраструктуры, налаживание мирной жизни, восстановление домов, водоснабжения, медицины". Тогда, считает спикер Совфеда, беженцы смогут вернуться "к себе домой, на родную землю".