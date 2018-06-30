Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко: саммит ЕС так и не достиг согласия по решению миграционной проблемы в Европе

Политика
30 июня, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Спикер Совета Федерации считает, что нужно выделять деньги не на строительство новых концентрационных лагерей, а на восстановление инфраструктуры в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 июня. Саммит ЕС, состоявшийся 28-29 июня в Брюсселе, так и не достиг согласия по решению миграционной проблемы в Европе. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1", вышедшей в эфир на Дальнем Востоке.

"На мой взгляд, состоявшийся саммит ЕС так и не пришел к серьезным договоренностям по решению самой острой проблемы - миграционной, в Европе. И крен обсуждения, по моему, неверный. Вместо того чтобы выделять деньги на строительство новых "концентрационных лагерей" для беженцев, надо разобраться в истоках, почему это произошло", - сказала она.

По мнению Матвиенко, для решения проблемы нужно "направлять средства в Сирию, Ирак, Йемен, Ливию, прекратить там войну, а также направлять средства на восстановление инфраструктуры, налаживание мирной жизни, восстановление домов, водоснабжения, медицины". Тогда, считает спикер Совфеда, беженцы смогут вернуться "к себе домой, на родную землю".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Ирак Сирия Йемен Ливия Россия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сотрудника "Водоканала" в Пермском крае уволили после его заявления о "налоге на дождь"
2
Суд в Стокгольме признал право польской PGNiG требовать снижения цены на российский газ
3
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
4
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
5
Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2020 года
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости