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Путин дал поручения по защите бизнеса от коррупционеров

Политика
30 июня, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В частности, президент поручил Генпрокуратуре подготовить предложения по предотвращению злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц правоохранительных и контрольных органов

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре "рассмотреть вопрос о совершенствовании порядка и механизма привлечения иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории РФ, к административной ответственности за нарушение требований законодательства РФ о противодействии коррупции независимо от места совершения коррупционного правонарушения". Это требование содержится в подписанном главой государства Национальном плане по противодействию коррупции.

Коррупция и бизнес

Один из пунктов Национального плана касается совершенствования мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц. В этом разделе Путин потребовал от Генпрокуратуры вместе с МВД, ФСБ, ФТС и Федеральной службы судебных приставов "подготовить предложения по предотвращению злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц правоохранительных и контрольных органов и необоснованного проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также применения мер процессуального принуждения, препятствующих осуществлению хозяйственной деятельности организаций".

Кроме того, правоохранительным органам следует "проанализировать практику применения меры пресечения в виде заключения под стражу при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе обоснованность применения указанной меры пресечения, и в случае необходимости подготовить предложения, направленные на сокращение ее применения к лицам, подозреваемым в совершении таких преступлений".

От организаций предпринимателей Путин ждет проведения "ежегодных всероссийских акций, направленных на внедрение в сферу бизнеса антикоррупционных стандартов, процедур внутреннего контроля, этических норм". Организации предпринимателей и правительство должны "рассмотреть вопросы о механизмах и условиях введения в организациях антикоррупционных стандартов и об их применении, в частности при установлении деловых отношений с контрагентами; в отдельных сферах хозяйственной деятельности, подверженных коррупционным рискам или имеющих стратегическое значение для государства; при участии в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд".

Мелкие взятки

Президент поручил Генеральной прокуратуре с участием Верховного Суда, Минюста, ФСБ и Следственного комитета "подготовить предложения по совершенствованию Уголовного кодекса РФ в части, касающейся установления дополнительных квалифицирующих признаков мелкого взяточничества". Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта следует представить до 1 марта 2019 года.

Международное сотрудничество

Путин в Национальном плане поставил несколько задач по повышению эффективности международного сотрудничества в области противодействия коррупции. Так, следует "обеспечить практически значимое участие РФ в деятельности Группы государств против коррупции и функционировании обзорного механизма Конвенции ООН против коррупции", "обеспечить эффективное участие РФ в международных антикоррупционных мероприятиях, в том числе в деятельности рабочей группы АТЭС по борьбе с коррупцией и обеспечению транспарентности, рабочей группы по противодействию коррупции "Группы двадцати", рабочей группы по противодействию коррупции государств - участников БРИКС, а также в деятельности Международной антикоррупционной академии".

Глава государства также рассчитывает на "обеспечение результативного участия РФ в деятельности рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок".

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