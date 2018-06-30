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Посольство РФ в Израиле могут перенести только после решения о статусе Иерусалима

Политика
30 июня, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что Россия признает Западный Иерусалим столицей Государства Израиль и Восточный Иерусалим столицей будущего палестинского государства

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ТАСС, 30 июня. Решение о переводе российского посольства из Тель-Авива в Иерусалим может быть принято только после урегулирования всех вопросов между Израилем и Палестиной. Об этом заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов сообщил в интервью израильской телерадиовещательной компании KAN.

"Вы знаете нашу официальную позицию, она была в очередной раз подтверждена в апреле прошлого года: мы признаем Западный Иерусалим столицей Государства Израиль и Восточный Иерусалим столицей будущего палестинского государства, имея в виду, что обе стороны в будущем должны исходить из того, что им надо договариваться по всем вопросам, включительно окончательного статуса", - сказал он.

"Только после этого мы будем принимать решение о перебазировании нашего посольства", - подчеркнул Богданов.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
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