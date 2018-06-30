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КПРФ предлагает развивать регионы на основе госпланирования

Политика
30 июня, 15:14 UTC+3 РОЖДЕСТВЕНО область/ 30, июня. /ТАСС

Геннадий Зюганов отметил, что предлагаемая программа предусматривает восстановление научных центров и традиционных для регионов производств

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РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 30 июня. /ТАСС/. КПРФ считает невозможным вывод страны на траекторию поступательного роста без успешного развития регионов, и предлагает строить их возрождение на основе госпланирования. Об этом заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

"Без успешного развития регионов нет возможности выйти из системного кризиса. <...> Возрождение регионов мы предлагаем строить на основе своей антикризисной программы, где предусмотрено все - от национализации ключевых отраслей до поддержки образования, здравоохранения и науки. Эту комплексную программу мы тесно увязываем с новыми подходами к региональной политике. В первую очередь мы считаем необходимым восстановить систему общегосударственного планирования", - заявил он, выступая в субботу на проходящем в Подмосковье партийном пленуме.

Кроме того, программа предусматривает восстановление региональных научных центров и традиционных для регионов производств, изменение схемы оказания медицинской помощи на территориях с низкой плотностью населения. Отдельное внимание уделяется развитию Крайнего Севера и Дальнего Востока: в частности, коммунисты настаивают на создании четкой системы гарантий и компенсаций лицам, проживающим в этих регионах.

"Очень важно возродить авиастроение, начать разработку и производство новых многоцелевых самолетов для арктической зоны, способных выполнять полеты на грунтовые аэродромы", - добавил Зюганов.

Пленум ЦК КПРФ собирается не реже одного раза в четыре месяца. Заседание традиционно проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" в подмосковном селе Рождествено.

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