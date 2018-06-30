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Чижов назвал решение саммита ЕС по миграции "рыхлым и компромиссным"

Политика
30 июня, 15:26 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 30, июня. /ТАСС

Постпред России при Евросоюзе добавил, что "вряд ли есть основания считать прорывом" выводы, сделанные по итогам саммита

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БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Решение по миграции саммита глав государств и правительств 28 стран ЕС стало рыхлым и компромиссным. Об этом заявил российским журналистам постпред России при ЕС Владимир Чижов, комментируя итоги саммита Евросоюза 28-29 июня в Брюсселе.

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"Итоги двухдневного заседания Евросовета (саммита ЕС) оставляют неоднозначное впечатление. По признанию самих участников встречи, дискуссия по миграции затянулась на девять часов и закончилась лишь утром второго дня, причем без пресс-конференции. Это было вполне ожидаемо с учетом глубины противоречий, которые обозначились на этом треке политики ЕС. В итоге довольно рыхлый и явно компромиссный по формулировкам текст все-таки удалось согласовать, хотя изначально новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте грозился его заветировать", - отметил Чижов.

"Дополнительную остроту обсуждению этого сюжета придавало то, что во многих странах проблема миграции за последнее время стала одной из самых болезненных во внутриполитическом плане, несмотря на то, что в абсолютных цифрах приток мигрантов по сравнению с 2015 года сократился в разы. Причем, это касается как приграничных с южного направления стран, а именно - Италии, Греции и Испании, так и тех стран, которые сами мигранты рассматривают в качестве конечных точек своего маршрута, и в которых политика властей не только не препятствовала этому массовому притоку, но, фактически, всячески поощряла его. В первую очередь, я имею в виду ФРГ", - отметил он.

"Те проблемы, с которыми в последнее время сталкивалась и, очевидно, продолжает сталкиваться канцлер Ангела Меркель во взаимоотношениях с партнером по коалиции - баварский Христианско-социальный союз, да и внутри собственного Христианско-демократического союза, хорошо известны. Поэтому поиск компромисса был предопределен, но, разумеется, не был предопределен его результат. По большому счету, ЕС был перед выбором: либо вообще никакого итогового документа, либо документ, состряпанный из компромиссов", - продолжил он.

"Вряд ли есть основания считать это прорывом. Считать ли это прогрессом? Ну, по сравнению с полным отсутствием такового в случае первого варианта, наверное, можно", - отметил Чижов.

Рыхлое решение

Даже сами лидеры ЕС не испытывают чрезмерного оптимизма по поводу решений саммита, которые включают решение о создании фильтрационных центров для сортировки мигрантов за пределами Евросоюза, куда будут высаживать всех спасенных в Средиземном море, которых на сегодня европейские же суда доставляют сотнями в порты Италии.

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Помимо этого предполагается создать специальные лагеря беженцев для расселения получивших убежище в ЕС на территории государств сообщества, но лишь на добровольной основе. ЕС также пообещал выплатить Турции еще €3 млрд, чтобы продолжать держать границу на замке, и €500 млн в фонд помощи Африки, чтобы улучшить условия жизни в странах, откуда люди бегут в Евросоюз.

Председательствовавший на саммите ЕС глава Евросовета Дональд Туск в пятницу на пресс-коференции по итогам саммита признал, что ЕС пока далек от успеха в решении миграционного кризиса.

"Пока рано говорить о достижении успеха. Мы достигли соглашения на саммите, но это самая простая часть. Нас ждет еще множество подводных камней при реализации решений саммита на практике", - сказал Туск. Одним из самых острых проблем по поводу фильтрационных центров ЕС остается вопрос, какие страны согласятся их принять, и что они за это попросят. Во всяком случае, еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос признал, что Еврокомиссия пока не обсуждала эту тему ни с одним из сопредельных государств ЕС.

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Персоны
Туск, Дональд Конте, Джузеппе Меркель, Ангела Чижов, Владимир Алексеевич
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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