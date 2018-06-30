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Три поселения в юго-западной зоне деэскалации в Сирии присоединились к режиму перемирия

Политика
30 июня, 22:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

По данным Центра по примирению враждующих сторон, 250 боевиков вооруженных формирований сдали 118 единиц оружия, три единицы техники и большое количество боеприпасов

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Три населенных пункта в юго-западной зоне деэскалации в Сирии присоединились к режиму прекращения огня, сообщил в субботу журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"В юго-западной зоне деэскалации к режиму прекращения боевых действий присоединилось три населенных пункта - Умм-Валад, Этбаа и Джбеб. 250 боевиков вооруженных формирований, прекративших сопротивление правительственным войскам, приняли решение пройти процедуру урегулирования статуса. Ими сдано 118 единиц оружия, три единицы техники и большое количество различных боеприпасов", - уточнил генерал.

За прошедшие сутки в свои дома в сирийской провинции Хомс и Восточной Гуте вернулись более 220 человек. "Всего из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 70749 жителей Восточной Гуты и 106691 житель провинции Хомс", - уточнил генерал.

Представители Центра также провели мониторинг восстановления объектов инфраструктуры в населенном пункте Хауш-эль-Ханун провинции Риф-Дамаск.

Цыганков отметил, что в течение суток зафиксированы случаи нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо и Латакия.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Это Восточная Гута, район на севере провинции Хомс, провинция Идлиб и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, а также районы провинций Дераа и Эль-Кунейтра на юге страны.

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