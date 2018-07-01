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Жириновский возглавил список ЛДПР к выборам в Заксобрание Ростовской области

Политика
1 июля, 11:34 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 1, июля. /ТАСС

Всего список включает 88 кандидатов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возглавил партийный список для выдвижения на предстоящих выборах депутатов Законодательного собрания Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии.

"Ростовское отделение ЛДПР выдвинуло <...> кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ростовской области. Решением делегатов список возглавил председатель партии Владимир Жириновский, вторым идет депутат Государственной думы от ЛДПР Сергей Иванов, замыкает общеобластную тройку и.о. координатора регионального отделения ЛДПР Евгений Федяев", - сказали в пресс-службе.

Всего в списке - 88 кандидатов, в одномандатных округах - 30. Самому молодому кандидату 21 год, почти во всех территориальных группах представлены кандидаты до 30 лет, а средний возраст всех кандидатов составляет 37 лет.

Выборы назначены на единый день голосования 9 сентября.

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