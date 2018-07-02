Врио главы Якутии Николаев подал документы для участия в выборах руководителя региона

ЯКУТСК, 2 июля. /ТАСС/. Врио главы Якутии Айсен Николаев, выдвинутый партией "Единая Россия", подал в избирательную комиссию документы для участия в выборах руководителя региона. Об этом он сообщил журналистам.

"Сегодня сдал документы, благодарю жителей Якутии за поддержку", - сказал он.

Ранее о выдвижении своих кандидатов сообщили партии "Родина", ЛДПР, "Партия социальных реформ - прибыль от народных ресурсов - народу", "Справедливая Россия".

46-летний Николаев до этого был министром финансов Якутии, зампредом правительства, а с 2012 года - мэром Якутска. В мае он был назначен временно исполняющим обязанности руководителя региона после того, как президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Якутии Егора Борисова.

Досрочные выборы главы региона и мэра Якутска, а также в региональный парламент пройдут 9 сентября в единый день голосования.