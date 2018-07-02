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Два человека подали документы в избирком для участия в выборах мэра Хабаровска

Политика
2 июля, 10:41 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 2, июля. /ТАСС

Выборы пройдут 9 сентября

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ХАБАРОВСК, 2 июля. /ТАСС/. Два человека подали документы в городскую избирательную комиссию для участия в выборах мэра Хабаровска. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в избиркоме Хабаровского края.

"Документы подали Алексей Ворсин и Евгений Смолькин", - уточнили в избиркоме.

По данным пресс-службы администрации города, депутат Хабаровской городской думы Смолькин выдвигается от политической партии "Партия Народной Свободы (ПАРНАС)". Координатор местного штаба Навального Ворсин - самовыдвиженец. Ему по закону необходимо собрать пакет документов и подписи избирателей: для регистрации в качестве кандидата необходимо представить в городскую избирательную комиссию свыше 2,4 тыс. подписей.

В качестве кандидатов на выборы мэра Хабаровска от партии "Единая Россия" выдвинут вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук, от партии ЛДПР депутат Законодательной думы Хабаровского края Сергей Безденежных, от КПРФ - предприниматель Максим Кукушкин, сообщили ТАСС в региональных отделениях партий. Партия "Справедливая Россия" еще не определилась со своим кандидатом.

В единый день голосования 9 сентября в Хабаровском крае пройдут выборы губернатора региона и мэра Хабаровска.

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