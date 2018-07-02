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Митрохин отказался от иска к "Яблоку"

Политика
2 июля, 10:12 дата обновления: 2 июля, 10:34 UTC+3

Глава московского отделения партии мотивировал свое решение тем, что не набирает необходимого числа голосов муниципальных депутатов для регистрации кандидатом в мэры Москвы

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Председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин

Председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что отказался от обжалования постановления бюро партии, отменившего решение о его выдвижении кандидатом в мэры Москвы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Сегодня утром я получил электронное письмо от своего доверителя, он отказывается от иска", - сказал представитель Митрохина адвокат Илья Гатикоев в суде, пояснив, что глава московского отделения "Яблока" мотивировал свое решение тем, что не набирает необходимого числа голосов муниципальных депутатов для регистрации кандидатом в мэры Москвы.

Ранее Митрохин направил в Замоскворецкий суд жалобу, требуя отменить постановления бюро, аннулировавшего решение конференции московского отделения о его выдвижении кандидатом в мэры Москвы и о признании полномочий 14 новых делегатов конференции московского отделения. Признание их полномочий создавало предпосылки утраты Митрохиным большинства среди делегатов конференции регионального отделения.

Конфликт в "Яблоке"

Для предстоящих выборов мэра Москвы в 2018 году в партии "Яблоко" было принято решение о проведении предварительного голосования (так называемых праймериз). По итогам праймериз, результаты которых были оглашены 4 июня, победу на них одержал глава муниципального округа "Тверской" Яков Якубович. Но практически сразу после оглашения результатов Якубович отказался от выдвижения.

В связи с этим партией было принято решение о применении традиционного порядка выдвижения кандидата от "Яблока".

22 июня большинство делегатов конференции столичного отделения партии "Яблоко" проголосовало за выдвижение кандидатом в мэры Москвы председателя московского отделения Сергея Митрохина. Однако в партии указали, что в соответствии с уставом кандидатов для участия в выборах глав субъектов РФ выдвигает региональное отделение решением конференции или общего собрания только из числа лиц, предварительно согласованных бюро партии или исполкомом бюро. Для общего собрания бюро согласовало две кандидатуры - главу муниципального округа "Гагаринский" Елену Русакову и Митрохина, а для конференции московского отделения исполком бюро партии предложил только кандидатуру Русаковой. Общее собрание отделения сорвалось 20 июня из-за отсутствия кворума, а на конференции кандидатура Русаковой не набрала необходимого числа голосов делегатов для выдвижения.

Митрохин 23 июня сообщил ТАСС, что подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения на пост мэра города. 25 июня бюро "Яблока" отменило решение конференции московского отделения партии о выдвижении Митрохина, указав на ряд нарушений, в том числе на внесение в бюллетень для голосования его кандидатуры вопреки решению исполкома бюро.

26 июня бюро партии приняло постановление, в соответствии с которым запланированная на 27 июня конференция московского отделения может выдвинуть кандидатом в мэры лишь Русакову. "Яблоко" также официально уведомило Мосгоризбирком о постановлении федерального бюро, отменившего решение конференции о выдвижении Митрохина.

В тот же день Митрохин подал в суд, сославшись на то, что бюро партии нарушило устав. Он потребовал отменить решение бюро, аннулировавшего решение конференции московского отделения о его выдвижении в мэры Москвы.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов пояснил журналистам, что комиссия рассмотрит вопрос о легитимности участия Митрохина в кампании на стадии подачи документов на регистрацию, претензий же по сданному им при выдвижении пакету документов у избиркома нет.

В свою очередь зампред "Яблока" Николай Рыбаков заявил, что иск Митрохина к партии наносит ей "политический ущерб", судьбу главы московского отделения решит съезд партии. Он должен состояться в декабре 2019 года.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.

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"Яблоко" Единый день голосования - 2018
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Митрохин, Сергей Сергеевич
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