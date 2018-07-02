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Полтавченко: Петербург настроен на развитие отношений с США

Политика
2 июля, 10:37 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, июля. /ТАСС

Губернатор города отметил, что между отношения Санкт-Петербургом и США не только существуют, но и развиваются

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург настроен на развитие позитивных отношений с Соединенными Штатами по некоторым направлениям. Об этом на встрече с парламентариями США в Смольном заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

"Санкт-Петербург настроен на развитие позитивных отношений с США не только в торгово-экономической сфере, но и во многих других сферах, в том числе таких, как здравоохранение, производство лекарств, инновационная деятельность", - сказал Полтавченко.

Губернатор отметил, что отношения между Санкт-Петербургом и США "не только существуют, но и развиваются". В городе работает ряд крупных американских компаний, в том числе банковские структуры - например, Citibank. "Насколько мне известно, они не собираются сворачивать свою деятельность в Санкт-Петербурге и в России с учетом того, что она приносит очень серьезный доход", - сказал он.

Сферы взаимодействия

Санкт-Петербург поддерживает активные торгово-экономические связи с США, указал Полтавченко - внешнеторговый оборот составляет порядка $2 млрд. "К сожалению, в последние два года мы видим снижение торгового оборота. Это обусловлено внешними политическими событиями, в том числе санкциями, которые были введены против нашей страны Соединенными Штатами Америки и другими государствами", - сказал он.

Полтавченко также указал, что активно развиваются гуманитарные между городом а США - петербургские университеты сотрудничают с американскими вузами, в городе обучаются студенты из США. Губернатор отметил и устойчивый рост числа американских туристов, которые посещают Санкт-Петербург.

По словам Полтавченко, "интерес со стороны США к нашему государству не ослабевает", о чем, по его мнению, свидетельствуют результаты прошедшего в мае Петербургского международного экономического форума. Делегация из США, принявшая участие в его работе, была самой многочисленной на форуме и состояла из 650 человек, напомнил он.

"Мы с оптимизмом смотрим в будущее на наши взаимоотношения и готовы сотрудничать по всем направлениям, в том числе и в культурной сфере, которая является неотъемлемой частью Санкт-Петербурга как культурной столицы", - констатировал он.

О визите

Делегация американских парламентариев в субботу начала визит в Россию, который продлится до 5 июля.

Со стороны Санкт-Петербурга во встрече приняли участие также председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров, вице-губернатор Олег Марков, руководитель комитета по внешним связям Евгений Григорьев и представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов.

В состав миссии США входят сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота - Джон Хувэн, от штата Южная Дакота - Джон Тун, от Канзаса - Джерри Моран, от Монтаны - Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

Встреча в Санкт-Петербурге стала первым пунктом вояжа парламентариев. Далее конгрессмены прибудут в российскую столицу. В Москве запланированы встречи с коллегами из Совета Федерации, Госдумы и в МИД РФ.

Визит парламентариев проходит в преддверии российско- американского саммита, который состоится 16 июля в Хельсинки.

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