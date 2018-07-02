Новый посол РФ в Израиле вручил верительные грамоты президенту страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июля. /ТАСС/. Новый посол России в Израиле Анатолий Викторов вручил в понедельник верительные грамоты президенту страны Реувену Ривлину. Об этом дипмиссия сообщила на своей странице в Facebook.

"2 июля посол России Анатолий Викторов вручил верительные грамоты президенту Израиля Реувену Ривлину", - указали в посольстве. Ранее Викторов занимал пост директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ . В Израиле он сменил Александра Шеина, возглавлявшего российскую дипмиссию с 2015 года.

Викторов родился в 1954 году. В 1980 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, в 1992 году - Дипломатическую академию МИД РФ. С 1985 года работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. Владеет английским, немецким, португальским, сербским, хорватским и чешским языками.