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Новый посол РФ в Израиле вручил верительные грамоты президенту страны

Политика
2 июля, 13:06 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 2, июля. /ТАСС

Ранее Анатолий Викторов занимал пост директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июля. /ТАСС/. Новый посол России в Израиле Анатолий Викторов вручил в понедельник верительные грамоты президенту страны Реувену Ривлину. Об этом дипмиссия сообщила на своей странице в Facebook.

"2 июля посол России Анатолий Викторов вручил верительные грамоты президенту Израиля Реувену Ривлину", - указали в посольстве. Ранее Викторов занимал пост директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ . В Израиле он сменил Александра Шеина, возглавлявшего российскую дипмиссию с 2015 года.

Викторов родился в 1954 году. В 1980 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, в 1992 году - Дипломатическую академию МИД РФ. С 1985 года работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. Владеет английским, немецким, португальским, сербским, хорватским и чешским языками.

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